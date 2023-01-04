Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 січня 2023 року від ДСНС

● За добу з 03 по 04 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – на чергування;

2 – інші виїзди.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 76 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюм рятувальники доставили 17,5 тон питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3071

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