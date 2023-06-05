Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 71

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 червня 2023 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 червня 2023 року

Протягом доби з 04 червня по 05 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

✅ 13 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;

✅ 1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 4 – для надання допомоги населенню;

✅ 14 – інші виїзди;

● О 14:50 рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнав смт. Золочів, Богодухівського району. Під час артилерійського обстрілу було пошкоджено фасад спортивного учбового закладу, а також поранено 2 людини, чоловіка 1983 року народження та жінку 1985 року народження. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 8 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 5 червня
Сегодня 08:54    1
Україна поверне стратегічно важливу територію - Джейк Салліван
Сегодня 08:31    60
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:14    71
ISW, 4 июня
Сегодня 08:11    72
Губернатор былгорода Гладков предал своих людей
Сегодня 08:09    92
ЗСУ поранили і ліквідували близько 100 окупантів на Харківщині
Сегодня 08:00    91
Населення московії втрачає довіру до військово-політичного керівництва рф - перехоплення ГУР
Сегодня 07:50    101
Прокуратура та СБУ встановили співробітника фсб рф, який віддавав накази на жорстоке поводження з цивільними під час окупації Харківщини
Сегодня 07:40    97
Мережею ширяться новини, що Британія «заохочує» Україну до терактів у росії. Це – ворожий фейк
Сегодня 07:21    124
У Харкові відкрили 6-метровий монумент пам'яті загиблим дітям внаслідок агресії рф
Сегодня 07:12    126
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 