Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 січня 2023 року
● За добу з 04 по 05 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● Протягом звітного періоду здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:
3 – на ліквідацію пожеж;
8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
2 – на чергування;
1 – інші виїзди.
● Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не трапилось.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 44 вибухонебезпечних предметів.
● Мешканцям міста Куп’янська та с. Друга Василівка Барвінківської громади рятувальники доставили 12,5 тонн питної води.
Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3081