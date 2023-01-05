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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 січня 2023 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 січня 2023 року

● За добу з 04 по 05 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – на чергування;

1 – інші виїзди.

● Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не трапилось.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 44 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська та с. Друга Василівка Барвінківської громади рятувальники доставили 12,5 тонн питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3081

Новости портала «Весь Харьков»

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