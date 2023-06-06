Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 червня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 05 червня по 06 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 48 оперативних виїздів, з яких:

✅ 20 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 4 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 16 – для надання допомоги населенню;

✅ 8 – інші виїзди.

● О 06:06 внаслідок ворожого обстрілу, виникла пожежа на території приватного домоволодіння в місті Куп’янську. На місце події виїхали вогнеборці 44-ї ДПРЧ. Внаслідок обстрілу зайнялись гараж та автомобіль на площі 200 кв.м. Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу о 08:20. Жертв та постраждалих немає.

● О 13:30 внаслідок чергового артилерійського удару з боку окупантів по м. Вовчанську загорівся дах магазину. На момент прибуття вогнеборців 47-ї ДПРЧ вогонь охопив площу 130 кв.м. Силами 1 оперативного відділення ДСНС у складі 1 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу о 14:50 пожежу вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.

● Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по Шевченківському та Слобідському районах міста Харкова. Внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає. Пошкоджені дорожні покриття, трубу водопроводу, 4 житлових будинка, 5 приватних автомобілі. Підрозділи ДСНС виїжджали для обстеження прилеглих пошкоджених будівель.

● 4 рази рятувальники здійснювали перевірки місць влучання ворожих боєприпасів і ракет.

О 06:23 бійці 44-ї ДПРЧ виїжджали на перевірку до м. Куп’янська. Там виявлені пошкодження лікувального закладу, житлової 9-типоверхівки, 6 приватних будинків та декількох надвірних забудов. Ще у двох приватних будинках від вибухів заклинили вхідні двері. Рятувальники допомогли тамтешнім мешканцям деблокувати їх.

● О 17:55 рятувальники 42-ї ДПРЧ перевіряли місце влучання ворожої реактивної артилерії у м. Балаклії. Внаслідок удару 1 людина загинула, 9 отримали поранення. Виявлені пошкодження 3-х приватних домоволодінь.

● Пожежі, не пов’язані з бойовими діями:

- О 06:25 внаслідок необережності під час куріння виникла пожежа у приватній оселі, яка забрала життя 52-річної жінки. Подія трапилась за адресою: селище Печеніги, вул. Богдана Хмельницького, 28. В будинку горіла кімната на площі 20 кв.м. Пожежу ліквідували бійці 29-ї ДПРЧ о 08:10.

- О 17:54 на вул. Рибалко, 42 внаслідок короткого замкнення електромережі виникла пожежа у квартирі на 4-му поверсі житлової 5-типоверхівки. Там горіли домашні речі і балкон на площі 10 кв.м. На час прибуття оперативних підрозділів ДСНС в одній з квартир на 5-му поверсі залишалась 26-річна жінка, яка зі свого вікна прохала на допомогу. Через сильне задимлення 5-го поверху шляхи евакуації для неї були відрізані. Бійці ДСНС за допомогою автодрабини спустили жінку до низу, врятувавши їй життя. На місці події працювали 3 відділення рятувальників на автоцистернах і 1 автодрабина. О 18:17 пожежу вдалось локалізувати, о 19:02 – ліквідувати. Завдяки професіоналізму рятувальників обійшлося без жертв і постраждалих.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● За добу трапився 1 нещасний випадок підриву цивільних людей на вибуховому пристрої. Неподалік с. Потихонове Вільхуватської громади на дорозі на підірвався трактор. 59-річний чоловік та 51-річна жінка зазнали поранень.

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