Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 січня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів:

✅ 12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅ 1 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅ 3 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅ 9 – на допомогу населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 2 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в селищі Великий Бурлук Куп’янському районі області та м. Харкові.

● Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, є який стався 2 січня у центральній частині Харкова. Внаслідок атаки зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста. В ході робіт були виявлені фрагменти тіл загиблих. Загалом вивезено понад 7650 тонн бетонних та металевих конструкцій.

● Внаслідок однієї з побутових пожеж загинув 94-річний чоловік, 59-річну жінку вдалось врятувати. Подія трапилась о 02:44 у Київському районі Харкова. Горіла квартира на 2-му поверсі житлової триповерхівки на площі 60 м кв. Причина виникнення загоряння — коротке замкнення електромережі.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

