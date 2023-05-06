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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 травня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 05 по 06 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:
✅ 13 – на ліквідацію пожеж;
✅ 5 – для надання допомоги населенню і поліції;
✅ 3 – інші виїзди.
● Пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV