Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 05 по 06 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

✅ 13 – на ліквідацію пожеж;

✅ 5 – для надання допомоги населенню і поліції;

✅ 3 – інші виїзди.

● Пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»