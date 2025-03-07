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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 березня 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 березня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 06 по 07 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди:

21 – на ліквідацію пожеж;

8 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

● Вранці ворог завдав удару по Київському районі Харкова. В результаті обстрілу сталися руйнації та пожежі, постраждали цивільні люди. Рятувальники ДСНС працюють на місці, ліквідовуючи його наслідки. Їм вдалось врятувати 8 осіб.

● Під час ліквідації однієї з побутових пожеж вогнеборці врятували 4 людей. Подія сталась у Слобідському районі Харкова о 19:20. З причини короткого замкнення сталось загоряння електрощитової в багатоповерхівці на площі 1,5 м кв.

● Внаслідок іншої пожежі, яка виникла з тієї ж причини о 01:12 7 березня у квартирі житлової багатоповерхівки в Холодногірському районі, постраждав 66-річний чоловік. З отруєнням чадним газом його госпіталізовано до лікарні. Горіли домашні речі та меблі на площі 5 м кв.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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