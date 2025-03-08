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Харківщина, 8 березня

▪️04-25 8 березня авіація рф завдала авіаудари трьома КАБ по відкритій місцевості поблизу села Довжик Золочівської громади. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

01-40 8 березня Богодухівський р-н, м. Богодухів. Унаслідок влучання 4-ох БпЛА (типу "Шахед") на території мʼясокомбінату виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі.

Загинули троє цивільних чоловіків, ще 7 людей отримали поранення.

▪️23-50 Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, c. Печеніги. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу будівлю Печенізької амбулаторії.

▪️23-50 7 березня Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, с. Печеніги. Внаслідок обстрілу горіли будинок та авто. Постраждав цивільний чоловік, від госпіталізації відмовився.

▪️16-45 7 березня Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, за межами с. Довжик. Влучання 2-ох ворожих КАБ на відкритій території.

▪️16-45 7 березня Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, за межами с. Одноробівка. На відкритій території відбулось влучання 1 КАБ. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

▪️11-43 м. Харків, Слобідський р-н. Внаслідок падіння БпЛА типу "Молнія" пошкоджено нежитлову будівлю.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська.

Харківщина, 8 березня

Харківщина, 8 березня

Харківщина, 8 березня

Харківщина, 8 березня

Харківщина, 8 березня

Джерело: https://t.me/synegubov/13392

Новости портала «Весь Харьков»

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