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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 липня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 липня 2022 року

За добу з 07 по 08 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 46 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 28, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 16, пожежі з інших причин — 12, також 4 виїзди – для допомоги працівникам ЖКГ, 6 — для надання допомоги населенню та 8 — інші виїзди.

На території Харківщини сталося 16 пожеж спричинених ворожими обстрілами, з яких 6 у Немишлянському районі міста та 5 у Харківському, 3 в Ізюмському, 1 в Богодухівському, 1 в Чугуївському районах області. Горіли житлові будинки та прибудови, господарчі споруди, легкові та вантажні автомобілі, гаражі, а також хвойна підстилка та трава на відкритій території.

Так, об 12:16 рятувальники виїздили на гасіння пожежі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу на території Дергачівської територіальної громади Харківського району. На території приватного домоволодіння горіла літня кухня на площі 40 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено відділення 1 відділення ДСНС на автоцистерні. О 13:02 пожежу було ліквідовано.

Ввечері близько о 17:34 було завдано чергового обстрілу по жилому кварталу та приватному сектору у Немишлянському районі міста. Підрозділи ДСНС виїхали одразу за 6 адресами. Горіли приватні житлові будинки, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі. На місці події працювало 72 чоловіка особового складу ДСНС та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Остання пожежа була ліквідована о 19:47. Внаслідок цих обстрілів троє людей загинуло та п’ятеро постраждало.

Піротехніки ДСНС ліквідували 27 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2310

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