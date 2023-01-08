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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 січня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 січня 2023 року від ДСНС

​​● За добу з 07 по 08 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – на чергування;

2 – інші виїзди.

● О 23:22 рятувальники міста Мерефа виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження будівлі підприємства. Пожежі не зафіксовано. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

● О 11:43 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Світанкова, 142 у с. Новоселівка, Нововодолазької територіальної громади. Горіла господарча споруда та прибудова до житлового будинку. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала 65 кв.м. Під час гасіння осередку пожежі постраждав власник домоволодіння, 1946 року народження. Його з термічними опіками було госпіталізовано до районної лікарні. О 12:17 вогонь локалізували, о 15:30 – ліквідували. Причина пожежі встановлюється.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 5 тонн питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3089

Новости портала «Весь Харьков»

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