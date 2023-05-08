Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 травня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 07 по 08 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

✅ 21 – на ліквідацію пожеж;

✅ 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 9 – для надання допомоги населенню і поліції;

● Пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Двічі рятувальники здійснювали перевірки місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 21 одиниця вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3616

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