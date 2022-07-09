Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 липня 2022 року

За добу з 08 по 09 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 53 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 37, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 18, також 4 виїзди – для допомоги працівникам ЖКГ, 1 – на аварійно-рятувальні роботи, 5 — для надання допомоги населенню та 6 — інші виїзди.

На території Харківщини сталося 18 пожеж спричинених ворожими обстрілами, з яких 7 у Чугуївському та 3 у Харківському, 5 в Ізюмському, 3 в Богодухівському районах області. Горіли житлові будинки та прибудови, господарчі споруди, пшениця на полі а також хвойна підстилка та трава на відкритій території.

Так, о 16:10 рятувальники виїздили на гасіння пожежі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу на території Циркунівської територіальної громади Харківського району. Горіло два будинки на площі 250 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 3 відділення ДСНС на автоцистернах. Внаслідок пожежі постраждала жінка, яка негайно була госпіталізована до міської лікарні. О 17:55 пожежу було ліквідовано.

Ввечері близько о 16:16 було завдано чергового обстрілу в Богодухівському районі області. Горів дах складської будівлі на площі 500 кв.м. Пожежа була ліквідована о 18:25.

Піротехніки ДСНС ліквідували 21 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Источник: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»