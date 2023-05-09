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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 травня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 08 по 09 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

✅ 14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅ 1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 4 – для надання допомоги населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● О 22:25 рятувальники 62-го Державного пожежно-рятувального посту виїжджали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий ракетний обстріл. Одна з ракет поцілила по залізничній станції Зарічанка, що неподалік селища Солоницівка Харківського району. Вона потрапила в землю. Внаслідок вибуху зайнялась хвойна підстилка в лісопосадці. На час прибуття вогнеборців площа горіння складала 300 кв.м. Вони ліквідували дану пожежу о 23:42. Жертв та постраждалих немає.

● Близько 22:08 рятувальники 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на обстеження території с. Новий Коротич Харківського району, яке піддалось масованому ракетному обстрілу. Перевіркою виявлені влучання ракет в землю. Жертв та постраждалих не зафіксовано, як і значних руйнацій.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 125 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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