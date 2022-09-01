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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 1 вересня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 1 вересня 2022 року

За добу з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. спричинених військовими діями – 8.

4 – аварійно-рятувальні роботи,

10 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

6 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Київському (1) районі Харкова, а також у Чугуївському (4), Богодухівському (1), Ізюмському (2) районах області. Горіли житлові багатоповерхівки, приватні маєтки, господарчі споруди та виробничі приміщення.

Так, о 12:15 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі у ремонтній майстерні в с. Баранівка Золочівської ОТГ. Пожежа сталася в результаті обстрілу та поширилась на площу 600 кв.м. О 14:40 її було повністю ліквідовано.

Вночі о 01:30 ворог здійснив масованого обстрілу по смт. Печеніги Чугуївського району. В результаті обстрілу сталося 3 пожежі. У п‘ятиповерховому житловому будинку на 5-му поверсі горіло три квартири. Площа пожежі склала близько 150 кв.м. З будинку вогнеборцями було врятовано жінку 1937 року народження, а також евакуйовано 10 чоловік. Крім того, в результаті обстрілу зазнав осколкових поранень чоловік 1992 року народження. Бригадою медиків його було госпіталізовано до лікарні міста Харкова. На місці події працювало 3 відділення служби порятунку у складі 15 рятувальників. Також в результаті обстрілів сталося загоряння у будівлі амбулаторії на площі 30 кв.м. та у гаражі на площі 5 кв. Останній осередок займання було ліквідовано о 03:25.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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