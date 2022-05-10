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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2022 року

За добу з 09 по 10 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 14 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 11, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 2, пожеж, що сталися з інших причин, — 9; також 2 для надання допомоги населенню, 1 — інший виїзд.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 2 виїзди на гасіння пожеж, спричинених військовими діями. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж у Харківському та Чугуївському районах області.

Так, на кільцевій дорозі горіла кабіна вантажного автомобілю, а на території Чкалівської громади — майстерня одного з агропідприємств на площі 200 кв.м.

Дані пожежі успішно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 38 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 73 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1954

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