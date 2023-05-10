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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 09 по 10 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 27 оперативних виїзди, з яких:

✅ 12 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅ 1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 11 – для надання допомоги населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● О 14:50 надійшло повідомлення про пожежу, спричинену ворожим артобстрілом у с. Петропавлівка Петропавлівської громади. Її гасили рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Там горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 300 кв.м. О 16:05 рятувальники впорались з вогнем.

О 15:45 на гасіння пожежі, яка трапилась у с. Гатище Вовчанської громади також через обстріли з боку окупантів, вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнем були охоплені 2 житлових будинки і 3 допоміжні споруди на територіях 2-х приватних домоволодінь Загальна площа пожежі склала 500 кв.м. О 17:20 рятувальники локалізували вогонь, проте відразу були вимушені повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли.

Жертв та постраждалих в обох випадках немає.

● Близько 19:50 рятувальники з м. Куп’янська виїхали на обстеження території міста після чергового ракетного удару ворога. Перевіркою виявлені пошкодження 5-ти приватних житлових будинків та приватного підприємства. Також виявлено 3-х постраждалих осіб, 1-ну з яких довелось діставати з-під завалів будинку.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 301 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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