Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:16
Просмотров: 124

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 вересня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 вересня 2022 року

За добу з 9 по 10 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 21, у т.ч. спричинених військовими діями – 11.

4 – аварійно-рятувальні роботи,

2 – для надання допомоги населенню та комунальникам,

12 – інші виїзди.

Вночі ворог в черговий раз вдарив ракетами по Харківській області. В смт. Нова Водолага, Харківського району, був вражений приватний будинок, який зазнав серйозних руйнацій. Горіли конструктивні елементи будівлі на площі пожежі 20 кв.м. Під час розбору завалів рятувальниками було вилучено тіло власниці домоволодіння, 1960 року народження. До ліквідації пожежі та розбору завалів було залучено 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 58 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЗСУ відвоювали 2,5 тисяч квадратних кілометрів Харківщини — американські аналітики
Сегодня 09:20    112
Два трупи з відрізаними вухами та простреленими головами відкопали правоохоронці у селі Гракове
Сегодня 09:08    123
США ведут работу над новым пакетом санкций против России из-за событий в Украине — Госдеп США
Сегодня 08:56    106
Харківщина. 10 вересня
Сегодня 08:48    112
Названо категорії водіїв, у яких неможна забирати авто на потреби ЗСУ
Сегодня 08:44    141
Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби "Азову"
Сегодня 08:32    136
За матеріалами СБУ за державну зраду судитимуть екскерівника Миколаївської окружної прокуратури
Сегодня 08:20    104
WSJ: Война РФ против Украины, похоже, поворачивается в пользу Киева
Сегодня 08:08    153
“Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:56    131
Румунський військовий корабель потрапив на міну, що дрейфувала в Чорному морі
Сегодня 07:34    122
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 