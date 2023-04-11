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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 квітня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 квітня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 10 по 11 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 33 оперативні виїзди, з яких:

✅ 23 – на ліквідацію пожеж;

✅ 2 – на перевірку місця влучання ворожих снарядів;

✅ 5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 3 – інші виїзди.

● Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Двічі рятувальники 44-ї ДРПЧ виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. У селі Моначинівка Кіндрашівської громади пошкоджено будівлю поштового відділення. А в селі Кучерівка Петропавлівської громади – виробничу будівлю приватного підприємства. На щастя постраждалих немає.

● Через необережність при поводженні з вогнем чи навмисне випалювання сухостою трапилось 17 пожеж в природних екосистемах. Вигоріло понад 25 га сухої рослинності.

● З тієї ж причини (необережне поводження з вогнем) на 79-річному чоловікові зайнявся одяг. Він отримав значні опіки і був госпіталізований до лікувального закладу. Подія сталась у селі Шлях Валківської громади на території приватного домоволодіння. Вогонь загасили місцеві підручними засобами. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликались.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 172 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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