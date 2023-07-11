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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 липня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 липня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 10 липня по 11 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж;

12 – для надання допомоги населенню;

1 – інші виїзди.

● За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 4 рази залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених внаслідок негоди дерев.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 одиниця вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3903

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