Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 січня 2023 року від ДСНС

● За добу з 10 по 11 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 38 оперативних виїздів, з яких:

19 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – на чергування;

8 – інші виїзди.

● Пожежі, спричинені ворогом, трапились у селищі Дворічна Куп’янського району, селі Олександрівка Богодухівського району та 2 у Київському районі Харкова. Горіли торговельні павільйони, автомобілі, складська будівля та суха трава.

● На одній з пожеж, що ймовірно трапилась через необережність під час куріння, врятовано життя 60-річного чоловіка. Подія сталась о 08:03 у квартирі житлової двоповерхівки у с. Циркуни Харківського району.

● Під час іншої пожежі, що трапилась внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, загинула 80-річна жінка. Загоряння виникло о 15:37 в одній з квартир житлового будинку на вул. Гризодубова, 63 у Харкові.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська та селища Великий Бурлук рятувальники доставили 15,3 тонни питної і технічної води.

‼️ Більше оперативної інформації зможете отримувати, підписавшись на сторінку Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3129

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