Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:07
Просмотров: 120

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 січня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 січня 2023 року від ДСНС

● За добу з 10 по 11 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 38 оперативних виїздів, з яких:

19 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – на чергування;

8 – інші виїзди.

● Пожежі, спричинені ворогом, трапились у селищі Дворічна Куп’янського району, селі Олександрівка Богодухівського району та 2 у Київському районі Харкова. Горіли торговельні павільйони, автомобілі, складська будівля та суха трава.

● На одній з пожеж, що ймовірно трапилась через необережність під час куріння, врятовано життя 60-річного чоловіка. Подія сталась о 08:03 у квартирі житлової двоповерхівки у с. Циркуни Харківського району.

● Під час іншої пожежі, що трапилась внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, загинула 80-річна жінка. Загоряння виникло о 15:37 в одній з квартир житлового будинку на вул. Гризодубова, 63 у Харкові.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська та селища Великий Бурлук рятувальники доставили 15,3 тонни питної і технічної води.

‼️ Більше оперативної інформації зможете отримувати, підписавшись на сторінку Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3129

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Замараться о путинский режим не хотят и демократы, и республиканцы
Сегодня 10:22    99
ЧВК Беларуси, санкции против Лукашенко
Сегодня 10:08    114
Перший крок до денуклеаризації РФ - це важливо!
Сегодня 09:52    113
Зменшення комуналки! В Україні перерахують платіжки.
Сегодня 09:39    145
Харківщина. 14 січня
Сегодня 09:02    106
Проукраїнські хакери зламали mail.ru та виклали у відкритий доступ базу даних – кіберексперт
Сегодня 08:50    143
В Беларуси привели в готовность подразделения артиллерии
Сегодня 08:38    129
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно
Сегодня 08:22    109
ISW, 13 января
Сегодня 08:19    120
Відтепер найзапекліші бої відбуватимуться в голові Конашенкова
Сегодня 08:16    161
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 