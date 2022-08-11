Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 серпня 2022 року

За добу з 10 по 11 серпня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

● на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями —14,

● 4 – на допомогу комунальникам та поліції,

● 4– інші виїзди.

Найбільше від ворожих атак постраждало селище Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося 12 пожеж. 10 з них виникли під час масованих артилерійських обстрілів в період з 11:00 до 14:00, ще 2 — о 17:04. Горіли 9 господарчих споруд, 2 гаражі, житловий будинок та магазин. Завдяки оперативній роботі рятувальників в селищі вдалось врятувати від знищення вогнем 9 приватних житлових будинків, 5 надвірних забудов та 1 готельний комплекс. Попередньо постраждалих немає.

У селищі Печеніги Чугуївського району влучання боєприпасів окупантів спричинили 2 пожежі у природних екосистемах. Горіла хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 1 га та суха трава на відкритій території на площі 400 кв.м. Пожежі виникли о 17:45 та 20:30 відповідно. Вони були оперативно ліквідовані вогнеборцями.

Також внаслідок ракетного удару у житловий квартал Київського району Харкова було пошкоджено одноповерхову офісну будівлю та частково балкони і вікна житлової п’ятиповерхівки.

За добу піротехніки #ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2495

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