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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 березня 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 березня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 11 по 12 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів:

✅27 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких пов'язані з ворожими обстрілами;

✅1 – на перевірку після обстрілу;

✅4 – на допомогу населенню;

✅7– інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп’янському районах області на території цивільних підприємств.

● Також вночі рятувальники проводили обстеження приватного сектору Шевченківського району міста Харкова ураженого ворожим БПЛА. Внаслідок вибуху пошкоджено приватні будинки, гараж та господарчу споруду. Постраждала одна особа.

● Загалом вогнеборці ліквідували 21 пожежу в екосистемах на загальній площі близько 12 га.

● 11 березня о 06:27 рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Зернова Слобідського району Харкова. Вогонь охопив квартиру на першому поверсі, знищивши домашні речі на площі 10 м кв. На жаль, унаслідок пожежі загинула 83-річна жінка. За пів години пожежу вдалось приборкати. Причина її виникнення встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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