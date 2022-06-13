Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 червня 2022 року

За добу з 12 по 13 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж — 14, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 7, пожеж з інших причин — 7, також 3 — для надання допомоги населенню, 4 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились Чугуївському (3), Ізюмському (3) та Богодухівському (1) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складська будівля, а також вигоріло понад 8 га екосистем.

Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі міста Балаклія. Там горіли 2 житлових будинки на площі 1000 та 500 кв.м. Силами підрозділів ДСНС пожежі були ліквідовані.

О 14:00 12 червня в результаті ворожого обстрілу спалахнув хвойний ліс у Високобірському лісництві Ізюмського району Харківщини. Полум'я охопило площу біля 4 га. Для ліквідації наслідків пожежі було задіяно підрозділ ДСНС, а також Андріївської місцевої пожежної команди. Спільними зусиллями о 16:20 вогонь вдалось ліквідувати.

О 13:24 12 червня сталася пожежа, не пов'язана з обстрілами на території господарчого подвір'я Свято-Архистратиго-Михайлівського жіночого монастиря що у с. Світловщина Лозівського району. До місця події було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах з міста Лозова. Полум'я охопило площу біля 800 кв.м. Горіли сінник та покрівля господарчої споруди. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2153

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