Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 11 по 12 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:

✅ 6 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожим обстрілом;

✅ 1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 8 – для надання допомоги населенню.

● 11 травня близько 12:00 ворог вдарив з реактивної системи залпового вогню по селищу Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини. Обстрілу завдано по території місцевого ринку та приватному сектору. Пошкоджені приватні житлові будинки, торговельні павільйони, приватний та спеціальний транспорт комунального підприємства. На території одного з приватних домоволодінь зайнялась пожежа на площі близько 70 кв.м. Також загорівся легковий автомобіль ВАЗ 2104, який був припаркований поблизу ринку. О 12:15 на їх гасіння вирушили рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 2-х відділень. О 13:12 усі осередки займання були ліквідовані. За попередніми даними постраждала жінка 1961-го та дівчина 2006-го років народження. З травмами середнього ступеню тяжкості їх було госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще одна жінка, 1980 р.н., отримали забої. Медична допомога їй була надана на місці.

● О 14:15 ворог вдарив з артилерії по м. Вовчанську Вовчанської громади. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під завалами опинилась господарка будинку, 1935 року народження. О 14:36 рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини та вогнеборці МПК Вільча виїхали на місце події для пошуку і рятування жінки. Вони відшукали її під уламками зруйнованих будівельних конструкцій і передали медикам швидкої. Вона отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги постраждалу доставлено до лікувального закладу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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