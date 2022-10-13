Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 жовтня 2022 року від ДСНС
За добу з 12 по 13 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● Протягом звітного періоду здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:
- 6 – на ліквідацію пожеж;
- 6 — проведення аварійно-рятувальних робіт;
- 15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 523 вибухонебезпечних предмети.
● Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 50 т води.
● Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.⤵️
У місті м. Ізюм:
- рятувальники проводили розбір завалів в 5-ти поверховому житловому будинку, а також відновлювальні роботи в ДЮСШ та в музичній школі;
- залучено електростанції для забезпечення роботи водяної свердловини та організації місця гарячого харчування населення.
У м. Балаклія:
- рятувальники проводили розбір завалів двох житлових будинків;
- також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.
Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV