Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 жовтня 2022 року від ДСНС

За добу з 12 по 13 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:

- 6 – на ліквідацію пожеж;

- 6 — проведення аварійно-рятувальних робіт;

- 15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 523 вибухонебезпечних предмети.

● Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 50 т води.

● Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.⤵️

У місті м. Ізюм:

- рятувальники проводили розбір завалів в 5-ти поверховому житловому будинку, а також відновлювальні роботи в ДЮСШ та в музичній школі;

- залучено електростанції для забезпечення роботи водяної свердловини та організації місця гарячого харчування населення.

У м. Балаклія:

- рятувальники проводили розбір завалів двох житлових будинків;

- також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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