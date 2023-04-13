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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 квітня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 квітня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 12 по 13 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж; 2 з яких пов’язані з ворожими обстрілами

1 – на перевірку місця влучання ворожих снарядів;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

6 – інші виїзди.

● За добу сталося 2 пожежі, що були спричинені ворожими обстрілами.

- Куп’янський район, Петропавлівська громада, с. Кучерівка. В результаті обстрілу сталась пожежа у господарчій споруді на площі 20 кв.м. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих не має.

- Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с.Гатище. В результаті обстрілу сталась пожежа у навчальному закладі. Площа пожежі 100 кв.м. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих не має.

● О 00:09 13 квітня сталася пожежа на території підприємства за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6. За підвищеним номером складності на гасіння пожежі виїхало 13 відділень ДСНС. Горіло складське приміщення з пластиковою вторинною сировиною на площі 1000 кв.м. Локалізовано пожежу о 01-09, а повністю ліквідовано о 06:40. Причина – встановлюється.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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