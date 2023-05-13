Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 12 по 13 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

✅ 18 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅ 1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 7 – для надання допомоги населенню.

✅ 5 – інші виїзди.

● О 20:11 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий обстріл у селищі Борова Ізюмського району. Внаслідок вибуху зайнялась хвойна підстилка в лісопосадці. На час при-буття вогнеборців площа горіння склала 20 кв.м. Пожежа ліквідована о 21:10. Жертв та постраждалих немає.

● О 15:20 рятувальники з Куп’янська виїждили до с. Курилівка, яке також було обстріляне окупаційними військами. Перевіркою встановлено: внаслідок влу-чання ворожого боєприпасу пошкоджень зазнало 1 приватне домоволодіння. На щастя ніхто не постраждав.

● Пожежі не пов’язані з військовими діями:

☑️ О 16:00 до чергової частини надійшла інформація про пожежу на вул. Світлій, 27-б у Харкові. У квартирі житлової п’ятиповерхівки на 64-річному чоловікові зайнявся одяг. Про подію стало відомо лише, коли пожежа самоліквідувалась. Чоловіка виявлено загиблим. Підрозділи ДСНС не залучались.

☑️ О 23:33 у квартирі на четвертому поверсі житлової семиповерхівки на пр. Героїв Харкова, 96 трапилось загоряння домашніх речей та меблів на площі 12 кв.м. Через сильне задимлення рятувальникам довелось евакуювати з верхніх поверхів 9 мешканців. О 00:07 вогонь вдалось локалізувати, о 00:55 – ліквідувати. За попередніми даними причиною пожежі могла стати необережність під час паління.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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