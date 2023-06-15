Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 червня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 14 червня по 15 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

✅ 6 – на ліквідацію пожеж;

✅ 9 – для надання допомоги населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

● Протягом доби пожеж, спричинений ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 106 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● 14 червня у с. Кам’янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Внаслідок вибуху 57-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, зазнав опіків і поранення ока. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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