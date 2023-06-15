Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 червня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 14 червня по 15 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:
✅ 6 – на ліквідацію пожеж;
✅ 9 – для надання допомоги населенню;
✅ 2 – інші виїзди.
● Протягом доби пожеж, спричинений ворожими обстрілами, не зафіксовано.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 106 одиниць вибухонебезпечних предметів.
● 14 червня у с. Кам’янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Внаслідок вибуху 57-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, зазнав опіків і поранення ока. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV