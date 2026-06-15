Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 червня 2026 року від ДСНС
● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди:
✅️22 – на ліквідацію пожеж, з них 9 — пов’язані з ворожими обстрілами;
✅️1 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;
✅️7 – на перевірку після ворожих обстрілів;
✅️1 – на ідентифікацію ВНП;
✅️2 – на допомогу населенню;
✅️1 – інший виїзд.
● На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Чугуївському та Лозівському районах області, а також Київському та Холодногірському районах міста Харкова.
● У сел. Великий Бурлук Куп’янського району горів житловий будинок.
● У сел. Старий Салтів Чугуївського району горів очерет.
● У місті Лозова горів житловий будинок та гараж, постраждало 4 особи, з них одна дитина.
● У Київському районі Харкова горіла будівля художнього музею, постраждало 6 осіб, з них одна дитина.
● У Холодногірському районі Харкова сталося 4 осередки займання. Внаслідок повторного ракетного удару по місцю, де працювали екстрені служби загинуло 5 осіб, з них 4 рятувальники ДСНС, ще 9 осіб постраждало, з них 6 рятувальники.
Внаслідок побутової пожежі постраждала жінка.
⚠️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали «Повітряної тривоги». У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV