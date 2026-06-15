Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:23
Просмотров: 36

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 червня 2026 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 червня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди:

✅️22 – на ліквідацію пожеж, з них 9 — пов’язані з ворожими обстрілами;

✅️1 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅️7 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅️1 – на ідентифікацію ВНП;

✅️2 – на допомогу населенню;

✅️1 – інший виїзд.

● На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Чугуївському та Лозівському районах області, а також Київському та Холодногірському районах міста Харкова.

● У сел. Великий Бурлук Куп’янського району горів житловий будинок.

● У сел. Старий Салтів Чугуївського району горів очерет.

● У місті Лозова горів житловий будинок та гараж, постраждало 4 особи, з них одна дитина.

● У Київському районі Харкова горіла будівля художнього музею, постраждало 6 осіб, з них одна дитина.

● У Холодногірському районі Харкова сталося 4 осередки займання. Внаслідок повторного ракетного удару по місцю, де працювали екстрені служби загинуло 5 осіб, з них 4 рятувальники ДСНС, ще 9 осіб постраждало, з них 6 рятувальники.

Внаслідок побутової пожежі постраждала жінка.

⚠️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали «Повітряної тривоги». У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сенатор Марк Келлі звернув увагу на показовий факт щодо підходу команди Дональда Трампа до росії і до України
Сегодня 07:25    32
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно
Сегодня 07:15    51
Габбард використала матеріали російського ГРУ про біолабораторії в Україні і видала їх за офіційну розвідку США
Сегодня 07:12    48
Наслідки нічної атаки на Київ (ФОТО)
Сегодня 07:08    47
Ворог масовано атакував Київ та інші міста України!
Сегодня 07:00    58
Після неодноразових ударів по мостах, що з’єднують Крим з окупованим Херсоном, українці почали встановлювати блокаду півострова
Сегодня 06:50    56
«Дві ракети зайшли прямо у ворожий бліндаж»: історія прикордонника на псевдо Хвост (ВІДЕО)
Сегодня 06:27    94
Удари по російській нафтопереробці та логістиці ПММ досягнули критичного рівня
Сегодня 06:20    79
Злочини, вчинені військовими рф під час повномасштабного вторгнення в Україну
Сегодня 06:16    73
Автономний український дрон таємно знищував російських солдатів, – ЗМІ
Сегодня 06:09    102
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 