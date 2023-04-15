Харківська область: оперативна інформація⚡️ станом на 07:00 15 квітня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 14 по 15 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

● Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Двічі рятувальники 47-ї ДРПЧ виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. Обидва рази окупанти гатили по м. Вовчанську. Перевіркою виявлені суттєві пошкодження будівлі лікувального закладу, зруйнований 1 приватний будинок, ще 4 приватні домоволодіння зазнали пошкоджень і часткових руйнацій житла та надвірних забудов, 1 особа поранена.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Від вибухів ворожих мін постраждали 2 людей. Обидва випадки підривів сталися в Ізюмському районі: біля села Степове та у самому м. Ізюм. Каліцтв зазнали 46-річний працівник «Харківобленерго» та 29-річна жінка. Наразі постраждалі перебувають в лікувальних закладах.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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