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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 липня 2023 року від ДСНС
● Протягом доби з 14 липня по 15 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:
✅ 2 – на ліквідацію пожеж;
✅ 9 – для надання допомоги населенню;
✅ 6– інші виїзди.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3924