Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 травня 2022 року

За добу з 14 по 15 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 17 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 11, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 4, пожеж, що сталися з інших причин — 7; також 4 рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 — для надання допомоги населенню.

По 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському та Харківському районах області. Згоріли 2 приватні будинки, гараж та декілька складських споруд.

Серед найбільших пожежа в одному з населених пунктів Харківського району, горіли відразу 9 будівель, що використовувались як склади на загальній площі 4000 кв.м. Ворожий обстріл стався близько 20:00. На гасіння вогню було направлено 5 оперативних відділень з Харкова. О 02:30 підрозділи ДСНС виконали бойове завдання з ліквідації цієї пожежі.

На одній з пожеж, що не пов’язана з ворожими обстрілами, постраждав чоловік. Вона виникла о 19:16 у квартирі на 8-му поверсі житлової 16-типоверхівки за адресою: м. Харків, вул. Людвіга Свободи, 60. Площа пожежі склала близько 40 кв.м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 20:21. Внаслідок події власник оселі, 1976 року народження, отруєнням чадним газом та був госпіталізований до медичного закладу. Ймовірна причина виникнення загоряння необережне поводження з вогнем.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Київського, Новобаварського, Салтівського, районів міста Харкова.

Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 25 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1979

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