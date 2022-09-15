Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 вересня 2022 року

За добу з 14 по 15 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж.

3 – на аварійно-рятувальні роботи,

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

3 – інші виїзди.

Близько 19:55 в Богодухівському районі Краснокутської громади на відкритій території горіло сміття на площі100 м.кв.

О 22:00 рятувальники ліквідували вогонь. Причина - людський фактор.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 344 ворожих вибухонебезпечних предмети.

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Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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