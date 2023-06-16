Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 червня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 15 червня по 16 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж, з них 1 трапилась внаслідок ворожого обстрілу;

✅ 1 – на перевірку після обстрілів;

✅12 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – інші виїзди.

● О 21:55 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у м. Куп’янськ. Горіла трава на відкритій території на площі 70 м.кв. Також було пошкоджено 2 житлових будинки та господарча будівля. Пожежу гасили 3 оперативні рятувальні підрозділи 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Вогонь ліквідовано о 22:10.

● О 08:40 рятувальники 33-ї ДРПП виїхали до обстріляного напередодні ворогом с. Липці Харківського району з метою обстеження території та допомоги людям. Виявлені пошкодження вікон житлового будинку та двох господарських споруд. Жертв та постраждалих немає.

● На одній з пожеж, що виникла внаслідок необережності поводження з вогнем, врятований чоловік 1984 року народження. Подія сталась у м. Харкові на вул. Дружби Народів, 218. У квартирі, що знаходиться на 13-му поверсі житлової 16-ти поверхівки, в ваній кімнаті та на кухні горіла шафа, пральна машина, двері та домашні речі на площі 5 кв.м. О 02:00 пожежу було ліквідовано. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 216 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3795

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