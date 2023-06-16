Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 148

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 червня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 червня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 15 червня по 16 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж, з них 1 трапилась внаслідок ворожого обстрілу;

✅ 1 – на перевірку після обстрілів;

✅12 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – інші виїзди.

● О 21:55 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у м. Куп’янськ. Горіла трава на відкритій території на площі 70 м.кв. Також було пошкоджено 2 житлових будинки та господарча будівля. Пожежу гасили 3 оперативні рятувальні підрозділи 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Вогонь ліквідовано о 22:10.

● О 08:40 рятувальники 33-ї ДРПП виїхали до обстріляного напередодні ворогом с. Липці Харківського району з метою обстеження території та допомоги людям. Виявлені пошкодження вікон житлового будинку та двох господарських споруд. Жертв та постраждалих немає.

● На одній з пожеж, що виникла внаслідок необережності поводження з вогнем, врятований чоловік 1984 року народження. Подія сталась у м. Харкові на вул. Дружби Народів, 218. У квартирі, що знаходиться на 13-му поверсі житлової 16-ти поверхівки, в ваній кімнаті та на кухні горіла шафа, пральна машина, двері та домашні речі на площі 5 кв.м. О 02:00 пожежу було ліквідовано. Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 216 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3795

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Треть иностранных компаний не ушли из России, сообщает Anadolu
Сегодня 09:28    197
Закат "Z"-культа
Сегодня 09:16    241
Харківщина. 16 червня
Сегодня 09:09    191
Членство України в НАТО є найкращою гарантією її безпеки у майбутньому - Курт Уолкер
Сегодня 09:05    196
Вчитель-військовий в окопі написав підручник з допомогою СМСок: надихала ситуація навколо
Сегодня 08:35    113
Олигархи снесут путина. Сказка
Сегодня 08:23    179
Украинское наступление продолжается на нескольких направлениях - Маляр
Сегодня 08:12    145
ISW: ВСУ добились успехов в продолжении контрнаступательных операций на ряде направлений
Сегодня 08:10    123
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:06    112
Нічна атака росії
Сегодня 08:03    148
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 