Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 квітня 2023 року

● Протягом доби з 15 по 16 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 22 оперативні виїзди, з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж;

✅ 1 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

✅ 5 – для надання допомоги населенню і поліції;

✅ 6 – інші виїзди.

● Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● О 15:20 рятувальники 44-ї ДРПЧ з м. Куп’янська виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу, який стався близько 10:20. Окупанти вдарили по селу Петропавлівка Петропавлівської громади. Перевіркою виявлені пошкодження 2 приватних будинків, надвірних забудов, автомобіля і трактора. Постраждалих не виявлено.

● Пожежі, не пов’язані з веденням бойових дій:

☑️ О 01:29 виникло загоряння у квартирі на 2-му поверсі житлової чотирьохповерхівки на вул. Весняній, 39 а у селищі Великий Бурлук. Площа пожежі склала 54 кв.м. Через сильне задимлення рятувальникам довелось евакуювати 7 мешканців будинку на свіже повітря. Вогонь ліквідований силами 12-ї ДПРЧ о 02:51. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем.

☑️ О 05:41 пожежно-рятувальні підрозділи 2-ї і 41-ї ДПРЧ разом із колегами з Луганської області виїхали на виклик за адресою: м. Харків, вул. Грозненська, 36. На 7-му поверсі 16-типоверхового житлового будинку горіла одна з квартир. Під час розвідки пожежі рятувальники виявили тіло загиблої господарки палаючої оселі, 1961 року народження. Площа горіння склала 10 кв.м. О 06:05 відбулась локалізація вогню, о 07:09 – повна його ліквідація. Причина виникнення загоряння встановлюється.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 196 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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