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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 травня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 16 травня 2022 року

За добу з 15 по 16 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 11 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 10, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 3, пожеж, що сталися з інших причин — 7; також 1 раз для надання допомоги населенню.

3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському районі області.

Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 44 ворожих боєприпасів.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Источник: facebook.com/MNSKHARKIV

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