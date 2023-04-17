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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 квітня 2023 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 квітня 2023 року

Протягом доби з 16 по 17 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких стались в результаті ворожих обстрілів;

1 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

9 – для надання допомоги населенню і поліції;

5 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами:

о 20:10 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, м. Вовчанськ, вул. Чехова 29, Горів дах житлового будинку на площі 10 кв.м. Ліквідовано пожежу о 20-35. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих не має.

о 22:35 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, м. Вовчанськ, вул. Благовіщенська, 29 Горів житловий будинок на площі 50 кв.м. Ліквідовано пожежу о 22-55. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих не має.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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