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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 липня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 липня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 17 липня по 18 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 33 оперативних виїздів, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок обстрілу;

1 – на перевірку після ворожого обстрілу;

8 – для надання допомоги населенню;

1 – допомога при ДТП;

1 – чергування;

7 – інші виїзди.

17 липня близько 18:00 ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Кіндрашівка Куп’янського району. Виникла пожежа у приватному легковому автомобілі, що стояв неподалік житлового будинку. До пожежогасіння були залучені рятувальники 44-ї ДРПЧ міста Куп’янська. Жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 143 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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