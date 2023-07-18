Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 липня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 17 липня по 18 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
За цей період здійснено 33 оперативних виїздів, з яких:
15 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок обстрілу;
1 – на перевірку після ворожого обстрілу;
8 – для надання допомоги населенню;
1 – допомога при ДТП;
1 – чергування;
7 – інші виїзди.
17 липня близько 18:00 ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Кіндрашівка Куп’янського району. Виникла пожежа у приватному легковому автомобілі, що стояв неподалік житлового будинку. До пожежогасіння були залучені рятувальники 44-ї ДРПЧ міста Куп’янська. Жертв та постраждалих немає.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 143 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV