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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 липня 2023 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 липня 2023 року

Протягом доби з 16 липня по 17 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:

✅ 8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок ракетного обстрілу;

✅ 2 – на перевірку після ворожого обстрілу;

✅ 7 – для надання допомоги населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом дня 16 липня рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки ворожих ракетних ударів по Основ’янському районі Харкова.

● Також о 18:15 рятувальники Куп'янська проводили обстеження враженої ворогом території с. Благодатівка. Внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль та приватний будинок. Жертв та постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● 16 липня о 09:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади Ізюмського району на ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні у м. Балаклія. Подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт.

● Протягом доми на водоймах Харківщини виявлено тіла 3-х загиблих людей.

О 10:00 на номер «101» надійшло повідомлення від екіпажу Патрульної поліції про те, що у штучній водоймі в селищі Безлюдівка Харківського району виявлено потопельника. Його тіло випадково знайшли відпочивальники на відстані 10-15 м від берега. Рятувальники вилучили тіло загиблого з води та передали правоохоронцям.

Також по одному випадку утоплення трапилось у с. Донець Слобожанської громади та с. Протопопівка Балаклійської громади. Підрозділи ДСНС в даних випадках не залучалися. Обставини з’ясовують правоохоронці.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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