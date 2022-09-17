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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 вересня 2022 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 вересня 2022 року від ДСНС

За добу з 16 по 17 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїзди, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 трапилась в наслідок обстрілу,

2 – на аварійно-рятувальні роботи,

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

3 – інші виїзди.

Близько 02:00 ворог вдарив ракетами по Харкову. Одна з них влучила у будівлю підприємства що у Індустріальному районі міста. Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало 3 відділення ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 451 ворожий вибухонебезпечний предмет.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2627

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