Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 вересня 2022 року від ДСНС
За добу з 16 по 17 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїзди, з яких:
7 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 трапилась в наслідок обстрілу,
2 – на аварійно-рятувальні роботи,
7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,
3 – інші виїзди.
Близько 02:00 ворог вдарив ракетами по Харкову. Одна з них влучила у будівлю підприємства що у Індустріальному районі міста. Пожежу на площі 200 квадратних метрів ліквідовувало 3 відділення ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 451 ворожий вибухонебезпечний предмет.
Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2627