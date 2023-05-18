Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 38 оперативний виїзд, з яких:

✅ 25 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 8 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – на чергування;

✅ 4 – інші виїзди.

● 2 рази підрозділи ДСНС залучались на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В обох випадках горіли природні екосистеми біля села Новоосинове Куп’янського району. Найбільша за площею пожежа виникла о після обстрілу, який стався близько 18:00. Зайнялась хвойна підстилка на площі 5 га. О 18:22 вогнеборці 44-ї та 14-ї ДРПЧ вирушили на боротьбу з вогнем. Вже о 19:55 рятувальники повністю ліквідували його. В результаті попереднього обстрілу, який був нанесений окупантами близько 11:00 поза цим селом горіла суха трава на площі 300 кв.м. Бійці 44-ї ДРПЧ впорались з цією пожежею о 12:33.

● Пожежі, не пов’язані з бойовими діями:

☑️ О 20:07 в результаті загоряння в автомобілі «Renault Duster» на вул. Танкопія, 14 б У Харкові, 347-річний чоловік отримав опіки та був госпіталізований до лікарні. Пожежа на площі 0,1 кв.м. була ліквідована до прибуття рятувальників.

☑️ О 20:12 у м. Мерефа на вул. Майстренка,17 у приватному будинку загорівся диван та домашні речі на площі 6 кв.м. На місці пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого 39-річного чоловіка. Вогонь ліквідували о 21:30.

☑️ О 21:38 у Харкові на вул. Танкопія, 9/1 зайнялась квартира на 1-му поверсі житлової 5-типоверхівки. Площа пожежі склала 25 кв.м. Через небезпеку отруєння продуктами горіння на свіже повітря було евакуйовано 10 для мешканців, серед яких 2 дітей. Вогонь приборканий силами чергового караулу 11-ї ДПРЧ о 22:33. Постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 205 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»