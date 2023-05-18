Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:06
Просмотров: 130

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 травня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 38 оперативний виїзд, з яких:

✅ 25 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 8 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – на чергування;

✅ 4 – інші виїзди.

● 2 рази підрозділи ДСНС залучались на ліквідацію пожеж, спричинених ворожими обстрілами. В обох випадках горіли природні екосистеми біля села Новоосинове Куп’янського району. Найбільша за площею пожежа виникла о після обстрілу, який стався близько 18:00. Зайнялась хвойна підстилка на площі 5 га. О 18:22 вогнеборці 44-ї та 14-ї ДРПЧ вирушили на боротьбу з вогнем. Вже о 19:55 рятувальники повністю ліквідували його. В результаті попереднього обстрілу, який був нанесений окупантами близько 11:00 поза цим селом горіла суха трава на площі 300 кв.м. Бійці 44-ї ДРПЧ впорались з цією пожежею о 12:33.

● Пожежі, не пов’язані з бойовими діями:

☑️ О 20:07 в результаті загоряння в автомобілі «Renault Duster» на вул. Танкопія, 14 б У Харкові, 347-річний чоловік отримав опіки та був госпіталізований до лікарні. Пожежа на площі 0,1 кв.м. була ліквідована до прибуття рятувальників.

☑️ О 20:12 у м. Мерефа на вул. Майстренка,17 у приватному будинку загорівся диван та домашні речі на площі 6 кв.м. На місці пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого 39-річного чоловіка. Вогонь ліквідували о 21:30.

☑️ О 21:38 у Харкові на вул. Танкопія, 9/1 зайнялась квартира на 1-му поверсі житлової 5-типоверхівки. Площа пожежі склала 25 кв.м. Через небезпеку отруєння продуктами горіння на свіже повітря було евакуйовано 10 для мешканців, серед яких 2 дітей. Вогонь приборканий силами чергового караулу 11-ї ДПРЧ о 22:33. Постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 205 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Аграрії Харківщини засіяли майже 410 тисяч гектарів полів
Сегодня 09:45    43
Від шантажу до істерії: росіяни виявилися «не проти» кисельовського ядерного попелу
Сегодня 09:33    62
Харківщина. 18 травня
Сегодня 08:53    106
Недовольные войной российские чиновники связываются с ЦРУ
Сегодня 08:48    106
Германия заморозила российские активы на сумму более 5 млрд евро
Сегодня 08:37    83
Буча. ФОТО з різницею в рік
Сегодня 08:27    143
В Україну з росії повернули 6-річну дівчинку, батьки якої попали у полон, захищаючи Маріуполь
Сегодня 08:16    115
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:10    103
ГУР МО України закликає НЕ публікувати фото та відео застосування БПЛА
Сегодня 08:10    106
Апеляція ВАКС остаточно конфіскувала активи херсонського колаборанта Сальдо
Сегодня 07:54    101
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 