Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 вересня 2022 року від ДСНС

За добу з 17 по 18 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, з яких 5 трапилась в наслідок обстрілу,

1 – на аварійно-рятувальні роботи,

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,

6 – інші виїзди.

Найбільше від ворожих атак постраждав Чугуївський район Харківської області, де протягом доби сталося 4 пожежі. Горіли господарчі споруди, гаражі та складське приміщення. Внаслідок обстрілу загинула дівчинка 11 років та постраждала жінка, яку госпіталізували до медичної установи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 501 ворожий вибухонебезпечний предмет.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2642

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