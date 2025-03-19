Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 березня 2025 року від ДСНС
● Протягом доби з 18 по 19 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди:
✅ 6 – на ліквідацію пожеж;
✅ 13 – на допомогу населенню;
✅ 5 – інші виїзди.
● За добу на Харківщині пожеж, спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано.
● Вогнеборці ліквідували 2 пожежі в екосистемах на загальній площі 252 м кв.
● За допомогою броньованих автомобілів рятувальники евакуювали із селища Борова та села Піски-Радьківські Борівської громади 3 літніх людей, а також 58-річну жінку з м. Куп’янськ.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV