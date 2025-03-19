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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 березня 2025 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 березня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 18 по 19 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди:

✅ 6 – на ліквідацію пожеж;

✅ 13 – на допомогу населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині пожеж, спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано.

● Вогнеборці ліквідували 2 пожежі в екосистемах на загальній площі 252 м кв.

● За допомогою броньованих автомобілів рятувальники евакуювали із селища Борова та села Піски-Радьківські Борівської громади 3 літніх людей, а також 58-річну жінку з м. Куп’янськ.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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