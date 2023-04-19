Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 квітня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 18 по 19 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 33 оперативні виїзди, з яких:

✅ 19 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких стались в результаті ворожих обстрілів;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 12 – для надання допомоги населенню і поліції;

✅ 1 – інший виїзд.

● Після 22:00 стався масований обстріл м. Вовчанська. Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі, на ліквідацію яких рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та МПО із селища Вільча виїхали відразу після припинення вибухів. По прибуттю до місця події було виявлено 2 осередка горіння: на території приватного домоволодіння та на місцевому ринку. Так у першому випадку горіли 2 житлових будинки, літня кухня, 2 надвірні забудови на загальній площі 500 кв.м. Ще 10 сусідніх будинків зазнали пошкоджень. За попередніми даними постраждали 2 людей. У другому горіли близько 60 торговельних павільйонів на площі 1000 кв.м. Крім того, вогнем і вибуховими хвилями пошкоджені ще біля 150 павільйонів.

Лише о 04:00 рятувальникам і вогнеборцям МПО вдалось загасити всі осередки горіння.

● Люди продовжують вести шкідливу господарську діяльність, випалюючи сухостій. Протягом доби рятувальники ліквідували 14 пожеж на відкритих просторах та екосистемах. Загальна площа, знищеної вогнем рослинності, склала біля 11 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 100 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● В м. Балаклія на вул. Соборній біля магазину «Екватор» стався випадок підриву людини на протипіхотній міні ПФМ-1 «Пелюстка». Постраждала жінка. Вона отримала значні травми лівої стопи.

● Мешканцям м. Ізюма доставлено 12 т. технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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