Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:25
Просмотров: 135

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 серпня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 серпня 2022 року

За добу з 18 по 19 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 6,

3 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт,

2 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

7 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (2) та Харківському (1) районах області, а також Холодногірському (1), Основ‘янському (1) та Салтівському (1) районах Харкова.

Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по Основ‘янському, Київському та Немишлянському районах міста Харкова. В результаті обстрілів були зруйновані та пошкоджені триповерховий корпус одного з вищих навчальних закладів, ангарна будівля та приватні житлові будинки. За попередніми даними одна особа загинула (Київський район). Підрозділи ДСНС залучались для ліквідації пожежі ангарної будівлі приватного підприємства на площі близько 500 квадратних метрів у Основ‘янському районі Харкова.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

Джерело: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

362 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:41    88
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно
Сегодня 09:30    103
The Moscow Times: Украина отказалась от переговоров с Путиным и ответила атакой на Крым
Сегодня 09:04    200
Цього дня 1991 року відбулася спроба старих комуністів здійснити державний переворот в СРСР
Сегодня 08:53    122
А ось і наслідки ранкового ракетного удару по Харкову (ФОТО)
Сегодня 08:21    249
Вчені змоделювали поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС
Сегодня 08:00    147
Після демонтажу радянського пам'ятника Естонія зазнала потужної кібератаки
Сегодня 07:51    160
Коротко про головне за нічь
Сегодня 07:33    215
Ядерный тотализатор Кремля
Сегодня 07:25    157
10 хороших новин 18 серпня
Сегодня 07:16    164
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 