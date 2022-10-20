Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 жовтня 2022 року від ДСНС
За добу з 19 по 20 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:
6 – на ліквідацію пожеж;
4 – на аварійно-рятувальні роботи;
14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
1 – інший виїзд.
За добу на пожежах загинуло 2 людей.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 657 вибухонебезпечних предметів.
Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 53 тон питної води.
Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2772