Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:55
Просмотров: 73

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 жовтня 2022 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 жовтня 2022 року від ДСНС

За добу з 19 по 20 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

4 – на аварійно-рятувальні роботи;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

1 – інший виїзд.

За добу на пожежах загинуло 2 людей.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 657 вибухонебезпечних предметів.

Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 53 тон питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2772

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Русский ленд-лиз
Сегодня 09:01    17
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно
Сегодня 08:53    33
Україна визнала Ічкерію тимчасово окупованою росією. Що це означає?
Сегодня 08:49    44
Военное положение на временно оккупированных территориях
Сегодня 08:38    64
Российская ДРГ попыталась прорваться через границу на севере Харьковщины
Сегодня 08:26    95
"Но сегодня как пошли они там — боже мой!" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:15    87
Росію захлеснуло цунамі дефолтів
Сегодня 07:57    99
10 хороших новин 19 жовтня
Сегодня 07:44    106
“Шпагати по-білоруські”
Сегодня 07:30    106
Київ економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних
Сегодня 07:21    85
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 