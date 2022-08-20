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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 серпня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 серпня 2022 року

За добу з 19 по 20 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 29 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 6,

3 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт,

7 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

6 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (2) та Харківському (1) районах області, а також Холодногірському (1), Основ‘янському та Немишлянському (1) районах Харкова.

Вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС один раз залучались для ліквідації загоряння на території підприємства у Немишлянському районі Харкова. Площі пожежі склала близько 10 квадратних метрів.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

Джерело: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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