Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 червня 2026 року від ДСНС

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів:

✅ 25 – на ліквідацію пожеж, з них 8 – пов’язані з ворожими обстрілами;

✅4 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅1 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅5 – на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів;

✅2 – на допомогу населенню;

На Харківщині рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожих атак у Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах області.

Ввечері у передмісті Харкова ворожі дрони атакували поштовий термінал

Внаслідок удару російських безпілотників виникла пожежа на території поштового підприємства. Коли на місце прибули підрозділи ДСНС, ворог підступно завдав повторних ударів БпЛА. Влучання зафіксовано по будівлі самого терміналу, контейнерах та вантажних автомобілях. Через це конструкції об'єкта зазнали серйозних пошкоджень, а вогонь стрімко поширився на площу понад 400 кв. м. Особовий склад і техніка ДСНС не постраждали. Попри постійну небезпеку та ризик нових атак, підрозділи ДСНС оперативно ліквідували всі осередки пожежі. Постраждалих немає.

У Богодухівському районі внаслідок ворожих атак виникали пожежі та пошкодження цивільних об’єктів. Горіли трава на відкритій території, газова колонка, пошкоджено будівлі АЗС. Постраждалих немає.

За добу ліквідовано 5 пожеж в екосистемах, на загальній площі 3 Га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 39 залучень та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.

⚠️Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/23546

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