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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 жовтня 2022 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 жовтня 2022 року від ДСНС

За добу з 20 по 21 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

- 5 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 пов’язана з веденням бойових дій;

- 3 – на аварійно-рятувальні роботи;

- 15– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

- 3 – інших виїзди.

● Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились в Богодухівському та Куп‘янському районі області. Горіли гаражі на території приватних житлових будинків.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 657 вибухонебезпечних предметів.

● Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 50 тон води, з якої 41 питної.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2775

Новости портала «Весь Харьков»

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