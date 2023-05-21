Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 травня 2023 року

Протягом доби з 20 по 21 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 34 оперативних виїздів, з яких:

✅ 20 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 були спричинені ворожими обстрілами;

✅ 1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

✅ 10 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – чергування;

✅ 2 – інші виїзди.

● 20 травня вдень під обстрілами опинилося місто Куп'янськ. Ворог поцілив у місцеве приватне підприємство, внаслідок чого загорілися будівля підприємства, а також трава, залишки будівельного сміття, вторинна сировина та щепка на відкритій території. Загальна площа пожежі склала понад 800 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. Загиблих не виявлено.

В іншому місці Куп’янська снаряди влучили по приватному домоволодінню. Там горіла господарча споруда з сіном на площі 10 кв.м. Дану пожежу ліквідували місцеві до прибуття рятувальників.

● О 20:20 рятувальники 44-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Куп’янська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження паркану і даху приватного житлового будинку.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 137 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Протягом доби сталося 2 випадки поранення людей через підриви на протипіхотних мінах типу ПФМ-1 «Пелюстка». Події зафіксовані на територіях приватних домоволодінь у с. Руські Тишки Циркунівської громади та с. Нова Гусарівка Балаклійської. В обох випадках постраждали молоді чоловіки (1980 та 1984 років народження відповідно), які здійснювали господарську діяльність на своїх присадибних ділянках. Наразі постраждалі перебувають на лікувальні в медичних закладах.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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